Коронавирус нашли на конфетах из России в китайском городе Хэйхэ

Образцы коронавируса нашли на упаковках привезенных из России товаров в китайском городе Хэйхэ. Об этом сообщил местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Товары со следами коронавируса нашли 13 ноября во время проверки одного из складов. Образцы инфекции выявили на упаковке продукции, импортированной из России. Коронавирус оказался на обертках желейных конфет, упаковке шоколадных вафель, печенья и сухого молока.

После завершения работы на складе специалисты проверили места, где продавалась российская продукция. Результаты тестов на наличие коронавируса показали отрицательные значения.

Власти города призвали местных жителей продезинфицировать привезенные из России товары и запечатать их. Также население попросили как можно быстрее связаться с центром по контролю и профилактике заболеваний, написало РИА «Новости».

Последний месяц китайские врачи фиксируют новые случаи заражения коронавирусом внутри страны. Вспышка заболеваемости охватила уже 21 регион. За этот период медики выявили более 1,4 тысячи случаев инфицирования.