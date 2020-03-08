Коронавирус нашли у посетителя конференции с участием Трампа

Зараженный коронавирусом заявился на конференцию с участием Трампа. Но опасности нет — американский президент руку ему не пожимал, и они вообще они никак не пересекались. Инфицированный даже не заходил в зал, где выступал лидер США.

Об инциденте с президентом США Дональдом Трампом и коронавирусом стало известно только сейчас, хотя конференция консервативных политических действий прошла под Вашингтоном еще в конце февраля.

«Посетитель не контактировал с президентом или вице-президентом и не посещал мероприятия в главном зале. Администрация Трампа в курсе ситуации, и мы продолжим регулярные контакты со всеми необходимыми государственными официальными лицами», — приводит РИА «Новости» текст сообщения организаторов конференции. Трамп выступил на мероприятии в заключительный день.

Коронавирус держит в нервном напряжении жителей планеты с декабря 2019 года, когда первые случаи заболевания зафиксировали в китайском Ухане. С того момента прошло все два месяца с небольшим, а 2019-nCoV уже убил более 3,6 тысячи человек. Заболели более 106 тысяч человек.