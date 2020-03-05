Коронавирус нашли у пассажира Turkish Airlines в Сингапуре

Власти Сингапура подтвердили, что один из туристов рейса TK54 авиакомпании Turkish Airlines заразился коронавирусом. Во вторник, 3 марта, он прилетел из Стамбула.

«Министерство здравоохранения поздно вечером в среду подтвердило, что тест одного из пассажиров TK54, который прибыл в Сингапур из Турции 3 марта 2020 года, дал положительный результат на COVID-19», — заявили в министерстве транспорта Сингапура. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Из-за этого обратный рейс этого же самолета в Стамбул задержали вечером 4 марта в аэропорту Чанги. Министерство здравоохранения страны сейчас ищет тех, с кем мог контактировать заразившийся.

В самом Сингапуре зарегистрированы более 100 инфицированных. До последнего момента никакой информации о заражениях в Турции не было.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце декабря 2019 года. Первым заболевшим оказался житель китайского Уханя. Позже COVID-2019 распространился по Китаю и за его пределами. Сейчас коронавирусом в мире заразилось более 95 тысяч человек. Эпидемиолог из Гонконга не исключил, что в Китае возможна вторая волна эпидемии.