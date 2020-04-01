Коронавирус нашли у гитариста Slayer и Exodus Гэри Холта

По данным издания, сначала музыкант в соцсетях рассказал, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19. Через 11 дней выяснилось, что тест у Холта оказался положительным, а у его жены — отрицательным. Симптомы коронавируса к этому времени прошли. Гитарист признался, что чувствует себя прекрасно и намерен приступить к домашним репетициям.