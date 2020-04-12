Коронавирус нашли у 72 китайцев, вернувшихся на родину из России

В Шанхае и приграничной провинции Хэйлунцзян медики подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 72 человек, вернувшихся из России. Пока неизвестно, из какого города они прилетели, и был ли это специальный чартерный рейс.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению Шанхая, болезнь была обнаружена у 51 человека, прилетевшего 10 апреля из России в аэропорт Пудун.

У 21 гражданина КНР в провинции Хэйлунцзян, также прилетевших из России, тесты тоже показали положительную реакцию.

Было выявлено еще пять бессимптомных больных.

На северо-востоке Китая 8 апреля врачи обнаружили 25 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Все они прибыли на родину через Владивосток.