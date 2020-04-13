Коронавирус нашли у 49 китайцев, которые вернулись из России

Еще 49 инфицированных коронавирусом граждан Китая вернулись домой из России. Они приехали в приграничную провинцию Хэйлунцзян.

При этом 27 человек из 49 инфицированных ранее считались бессимптомными носителями инфекции. Позже у них проявились признаки заражения и пациентов включили в статистику ввозных случаев. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения провинции.

Всего же в Хэйлунцзяне зафиксировали 247 ввозных случаев заражения коронавирусом. Медики выявили 118 бессимптомных носителей инфекции, которые вернулись в Китай из-за границы. Китайским властям удалось остановить эпидемию коронавируса после вспышки в Ухане (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Позже в КНР снова появились зараженные, которые начали возвращаться домой из-за рубежа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)11 марта объявила о пандемии 2019-nCoV. Всего коронавирусом заразились более 1,8 миллиона человек. От COVID-19 умерли 114 тысяч инфицированных. В России выявили 15 770 случаев заражения. Жертвами вируса стали 130 человек.