    18 июня 2020, 11:49

    Коронавирус на Украине установил новый рекорд

    Алена Макаренко

    За последние сутки на Украине выявлено 829 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за время пандемии. Данные привело министерство здравоохранения страны, сообщила «Свободная пресса».
    Коронавирус на Украине установил новый рекорд

    По последним данным, всего в стране зарегистрировано 34063 человека с COVID-19.

    Больше всего заболевших зафиксировано в Киеве и Киевской области — 6203 пациента. За этими регионами идут Черновецкая (4135 человек), Львовская (3398), Ровенская (2572) и Ивано-Франковская (1893) области. Умерло 966 украинцев.

    Ранее глава минздрава Украины Максим Степанов назвал очень грустной статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. Он призвал граждан соблюдать меры безопасности. А в офисе президента Украины Владимира Зеленского сразу несколько человек заразились коронавирусом. Инфекция подтвердилась у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и у советника президента Руслана Демченко.

    Адаптивный карантин на Украине продлили до 31 июля. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.