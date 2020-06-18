Коронавирус на Украине установил новый рекорд

По последним данным, всего в стране зарегистрировано 34063 человека с COVID-19.

Больше всего заболевших зафиксировано в Киеве и Киевской области — 6203 пациента. За этими регионами идут Черновецкая (4135 человек), Львовская (3398), Ровенская (2572) и Ивано-Франковская (1893) области. Умерло 966 украинцев.

Ранее глава минздрава Украины Максим Степанов назвал очень грустной статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. Он призвал граждан соблюдать меры безопасности. А в офисе президента Украины Владимира Зеленского сразу несколько человек заразились коронавирусом. Инфекция подтвердилась у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и у советника президента Руслана Демченко.

Адаптивный карантин на Украине продлили до 31 июля. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.