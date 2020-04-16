Коронавирус может пойти на пользу индустрии моды в России

По его словам, закупщики, «которые раньше продавали только международный люкс, сегодня начнут покупать российского производителя», «вместо того, чтобы ждать очередную коллекцию», которая непонятно, когда появится.

«Это будет большая дыра в фэшне, зато большой бонус для русских дизайнеров», — полагает Кривда.