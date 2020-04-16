Коронавирус может пойти на пользу индустрии моды в России
Пандемия коронавируса негативно сказывается на модной индустрии в мире, но после ее окончания дизайнеры из России могут испытать подъем. Так считает владелец собственного бренда одежды Артем Кривда. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, закупщики, «которые раньше продавали только международный люкс, сегодня начнут покупать российского производителя», «вместо того, чтобы ждать очередную коллекцию», которая непонятно, когда появится.
«Это будет большая дыра в фэшне, зато большой бонус для русских дизайнеров», — полагает Кривда.