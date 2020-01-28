Коронавирус может парализовать производство iPhone

Производство iPhone оказалось под угрозой из-за эпидемии коронавируса, которая продолжается в Китае. Дело в том, что ключевой сборщик смартфонов Apple находится в провинции Хэнань, где выявили большое количество случаев заболевания новым вирусом.

Практически все iPhone создаются на двух фабриках — Foxconn и Pegatron, — которые расположены примерно в 500 километрах от Уханя, где началась вспышка нового коронавируса, но такое расстояние не может гарантировать защиту от болезни.

Как отметил аналитик Bloomberg Мэтью Кантерман, увеличивается число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань, что может привести к закрытию завода по решению местных властей. В то же время в Foxconn рассказали, что принимают меры для выполнения своих международных обязательств.

Издание отмечает, что до последнего времени фабрики не работали, поскольку сотрудники находились на каникулах в связи с китайским Новым годом. СМИ также пишут, что некоторые американские банки и финансовые фирмы потребовали от работников оставаться дома в течение двух недель из-за коронавируса.

В Apple наличие угрозы производству пока не прокомментировали. Между тем, как отметило агентство, даже в случае смены поставщиков компонентов нехватка рабочих напрямую будет влиять на производительность, поскольку большинство сборочных работ производится в Китае.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае 31 декабря. По последним данным, 2019-nCoV в КНР заразились 4515 человек, из них 106 скончались. Сейчас случаи инфекции фиксируются по всему миру.