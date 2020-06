Коронавирус и протесты помешали Трампу использовать слоган «Сохраним Америку великой» на выборах

Трамп одержал решительную победу на прошлых выборах под лозунгом «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again), поэтому в новую предвыборную гонку штаб Трампа решил войти с призывом «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!).

Но недавние события потребовали изменить его. Кризис из-за пандемии COVID-19 и массовые беспорядки могут сподвигнуть нынешнего главу государства оставить старый лозунг «Сделаем Америку вновь великой» или придумать новый. Издание пишет, что есть варианты «Переход к величию» (Transition to Greatness) и «Лучшее еще впереди» (The Best Is Yet to Come), причем в штабе решили не злоупотреблять слоганом «Обещания даны, обещания выполнены».

Выборы президента пройдут 3 ноября. Ранее Трамп рассказал, что готов признать поражение на выборах президента США 2020 года, хоть назвал свой проигрыш «печальным моментом для страны».