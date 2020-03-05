Коронавирус довел британскую авиакомпанию Flybe до банкротства

Эпидемия коронавирусной инфекции оказалась не единственной причиной банкротства.Тем не менее, две тысячи сотрудников, возможно, потеряют свои рабочие места. Они получили письма с сожалениями от генерального директора компании Марка Андерсона.

«Крайне маловероятно», что компания сможет вернуть деньги за билеты свои клиентам.

Власти Великобритании подчеркнули, что готовы помочь работникам в поиске новых мест. Они также намерены восстановить маршруты, по которым работала Flybe.

«Несмотря на все усилия, у нас сейчас нет альтернатив. Мы не смогли найти подходящее решение, которое позволило бы нам продолжать работать», — отметил Андерсон.