Коронавирус довел британскую авиакомпанию Flybe до банкротства
Британская авиакомпания Flybе отправляла рейсы из 85 аэропортов и поддерживала 150 маршрутов. Сейчас ее руководство объявило банкротство из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил DailyStorm со ссылкой на «Би-би-си».
Эпидемия коронавирусной инфекции оказалась не единственной причиной банкротства.Тем не менее, две тысячи сотрудников, возможно, потеряют свои рабочие места. Они получили письма с сожалениями от генерального директора компании Марка Андерсона.
«Крайне маловероятно», что компания сможет вернуть деньги за билеты свои клиентам.
Власти Великобритании подчеркнули, что готовы помочь работникам в поиске новых мест. Они также намерены восстановить маршруты, по которым работала Flybe.
«Несмотря на все усилия, у нас сейчас нет альтернатив. Мы не смогли найти подходящее решение, которое позволило бы нам продолжать работать», — отметил Андерсон.