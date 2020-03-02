Коронавирус достиг Индонезии и заразил двух женщин

Коронавирус продолжает появляться в новых странах. Инфекция уже добралась до Индонезии, где заразились две местные жительницы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Как пишет Jakarta Post со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, коронавирус нашли у женщины 64 лет и ее дочери. Специалисты выяснили, что они обе общались с японцем, который прилетал в начале февраля. В конце месяца мужчина был в Малайзии, где у него диагностировали COVID-2019.

«Мы проверили [двух человек], и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что тесты дали положительный результат на коронавирус», — сообщил Видодо.

Женщины живут в городе Депок. Сейчас их лечат медики в инфекционной больнице в Джакарте. По словам индонезийского президента, власти страны уже подготовили более сотни больниц. Во всех медучреждениях оборудовали палаты для карантина.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском Ухане. За пару месяцев инфекция распространилась на Италию, Японию, Южную Корею, Румынию и другие страны. В мире насчитывается уже более 88 тысяч заразившихся, а 3041 случай инфицирования закончился летальным исходом.