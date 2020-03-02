    02 марта 2020, 09:16

    Коронавирус достиг Индонезии и заразил двух женщин

    Дарья Бунякова

    Коронавирус продолжает появляться в новых странах. Инфекция уже добралась до Индонезии, где заразились две местные жительницы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
    Коронавирус достиг Индонезии и заразил двух женщин

    Как пишет Jakarta Post со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, коронавирус нашли у женщины 64 лет и ее дочери. Специалисты выяснили, что они обе общались с японцем, который прилетал в начале февраля. В конце месяца мужчина был в Малайзии, где у него диагностировали COVID-2019.

    «Мы проверили [двух человек], и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что тесты дали положительный результат на коронавирус», — сообщил Видодо.

    Женщины живут в городе Депок. Сейчас их лечат медики в инфекционной больнице в Джакарте. По словам индонезийского президента, власти страны уже подготовили более сотни больниц. Во всех медучреждениях оборудовали палаты для карантина.

    Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском Ухане. За пару месяцев инфекция распространилась на Италию, Японию, Южную Корею, Румынию и другие страны. В мире насчитывается уже более 88 тысяч заразившихся, а 3041 случай инфицирования закончился летальным исходом.