Коронавирус достиг Индонезии и заразил двух женщин
Как пишет Jakarta Post со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо, коронавирус нашли у женщины 64 лет и ее дочери. Специалисты выяснили, что они обе общались с японцем, который прилетал в начале февраля. В конце месяца мужчина был в Малайзии, где у него диагностировали COVID-2019.
«Мы проверили [двух человек], и сегодня утром я получил от министра здравоохранения отчет о том, что тесты дали положительный результат на коронавирус», — сообщил Видодо.
Женщины живут в городе Депок. Сейчас их лечат медики в инфекционной больнице в Джакарте. По словам индонезийского президента, власти страны уже подготовили более сотни больниц. Во всех медучреждениях оборудовали палаты для карантина.
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском Ухане. За пару месяцев инфекция распространилась на Италию, Японию, Южную Корею, Румынию и другие страны. В мире насчитывается уже более 88 тысяч заразившихся, а 3041 случай инфицирования закончился летальным исходом.