Коронавирус добрался до российского бизнеса

В авиакомпании Azur, которая совершает регулярные рейсы на остров Хайнань, сообщили, что с 27 января начата транспортировка отдыхающих россиян из Китая. Полетную программу изменили и вернут в прежнее состояния лишь после стабилизации ситуации. Авиаперевозчик IFly рассказал, что в неделю в КНР совершалось 6-7 рейсов, что составляло от 20% до 40% от всех маршрутов компании. Сейчас рейсы отменены, а самолеты напавят в Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку.

Первыми от регулярных рейсов в Китай отказались «Уральские авиалинии». В компании S7 режим работы пока не поменялся. Издание сообщило, что сильнее всего коронавирус может ударить по компании «Аэрофлот». После того, как компания «Трансаэро» была признана банкротом, именно «Аэрофлот» стал главным перевозчиком людей из Москвы в Шанхай и Пекин.

По данным Федеральной пассажирской компании, железнодорожное сообщение между Китаем и Россией приостановлено пока не будет. В случае необходимости почувствовавшим недомогание людям может быть оказана первая медицинская помощь не только на вокзалах, но в поездах.

«В наличии все необходимые средства индивидуальной защиты, противоэпидемические укладки и дезинфицирующие средства, а также оборудование и специалисты для диагностического обследования», — сообщили в ОАО РЖД.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, на территории Хайнаня сейчас находится около шести тысяч россиян. На материковой части Китая отдыхают еще около тысячи туристов из России. На территории России случаев забоолевания пневмонией из-за коронавируса не выявлено.