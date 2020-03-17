Коронавирус добрался до «Ведьмака». Съемочную площадку дезинфицируют из-за заразившегося актера

Норвежский актер Кристофер Хивью объявил, что заразился COVID-2019. Теперь он вместе со своей семьей на карантине. Об этом Хивью написал на своей странице в Instagram.

«У нас хорошее самочувствие — у меня только легкие симптомы простуды», — отметил актер.

Кристофер Хивью получил роль во втором сезоне «Ведьмака». Он должен сыграть аристократа Нивеллена, который который потом превратится в чудовище за свои злодеяния. Сейчас Netflix тщательно дезинфецирует всю на съемочную площадку.

Актер также посоветовал всем строго соблюдать все необходимые правила по профилактике заболевания, а также заботиться о ближних.

Ранее из-за пандемии Netflix приостановила съемки второго сезона «Ведьмака» на две недели из-за распоряжения властей Великобритании, где снимались актеры.