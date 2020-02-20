Коронавирус диагностировали уже у 634 человек на Diamond Princess в Японии

По данным информагентства, среди заразившихся 11 пассажиров и два члена экипажа. Сегодня жертвой инфекции стали два 80-летних пенсионера.

«Известия» напомнили, что в конце января судно Diamond Princess с 3,7 тысячи человек на борту отправилось в круиз по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время круиза у пассажира, севшего на борт в Гонконге, обнаружили коронавирус. Третьего февраля корабль не пустили в порт Йокогамы и отправили на двухнедельный карантин.