Коронавирус диагностировали уже у 634 человек на Diamond Princess в Японии
На судне Diamond Princess выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 634. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, среди заразившихся 11 пассажиров и два члена экипажа. Сегодня жертвой инфекции стали два 80-летних пенсионера.
«Известия» напомнили, что в конце января судно Diamond Princess с 3,7 тысячи человек на борту отправилось в круиз по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время круиза у пассажира, севшего на борт в Гонконге, обнаружили коронавирус. Третьего февраля корабль не пустили в порт Йокогамы и отправили на двухнедельный карантин.