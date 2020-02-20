    20 февраля 2020, 20:21

    Коронавирус диагностировали уже у 634 человек на Diamond Princess в Японии

    Артур Блянихов

    На судне Diamond Princess выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 634. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным информагентства, среди заразившихся 11 пассажиров и два члена экипажа. Сегодня жертвой инфекции стали два 80-летних пенсионера.

    «Известия» напомнили, что в конце января судно Diamond Princess с 3,7 тысячи человек на борту отправилось в круиз по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время круиза у пассажира, севшего на борт в Гонконге, обнаружили коронавирус. Третьего февраля корабль не пустили в порт Йокогамы и отправили на двухнедельный карантин.