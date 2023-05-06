06 мая 2023, 13:10
Коронация Карла III началась в Великобритании
BBC: в Великобритании началась коронация Карла III
Коронация нового британского монарха Карла III - старшего сына умершей королевы Елизаветы II. Прямую трансляцию показала британская вещательная корпорация BBC.
Карл III, формально вступил на престол еще в сентябре 2022 года, но теперь он станет не просто главой государства, но и помазанником Божьим, а также даст клятву защищать законы страны и Англиканскую церковь. Такое юридическое требование действует с XVII века. Ни в одной другой европейской монархии такие церемонии давно не проводят.
Карла III встречали под фанфары. Королевские регалии принесли на церемонию заранее. Король немного волновался. Музыку для коронации выбирал сам Карл III — он уделяет ей очень большое внимание.
Монарха с королевой-консорт Камиллой провезли на Государственной карете от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Сопровождают Карла III более тысячи военнослужащих. Основная часть церемонии продлится два часа.
Принц Уильямвыступит в качестве «пожизненного сеньора» во время церемонии коронации Карла III. Он последует по стопам своего деда — покойного герцога Эдинбургского.
Личное состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов).
Великобритания
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