Мир 06 мая 2023, 13:10 Коронация Карла III началась в Великобритании BBC: в Великобритании началась коронация Карла III Фото: правительство США / Flickr

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Коронация нового британского монарха Карла III - старшего сына умершей королевы Елизаветы II. Прямую трансляцию показала британская вещательная корпорация BBC.

Карл III, формально вступил на престол еще в сентябре 2022 года, но теперь он станет не просто главой государства, но и помазанником Божьим, а также даст клятву защищать законы страны и Англиканскую церковь. Такое юридическое требование действует с XVII века. Ни в одной другой европейской монархии такие церемонии давно не проводят.

Карла III встречали под фанфары. Королевские регалии принесли на церемонию заранее. Король немного волновался. Музыку для коронации выбирал сам Карл III — он уделяет ей очень большое внимание.

Монарха с королевой-консорт Камиллой провезли на Государственной карете от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Сопровождают Карла III более тысячи военнослужащих. Основная часть церемонии продлится два часа.

Принц Уильямвыступит в качестве «пожизненного сеньора» во время церемонии коронации Карла III. Он последует по стопам своего деда — покойного герцога Эдинбургского.

Личное состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов).