ВОЗ зафиксировала рекордный рост зараженных коронавирусом за неделю

Более чем на 2,8 миллиона человек увеличилось число зараженных коронавирусом в мире за неделю. Пока это самый высокий показатель с начала пандемии. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), погибло от COVID-19 за это время почти 40 тысяч жителей планеты.

«По состоянию на 25 октября поступили сообщения о более 42 миллионах заболевших и 1,1 миллиона умерших. В том числе за последнюю неделю было зарегистрировано около 40 тысяч новых смертей», — сообщила организация.

Хуже всего ситуация в Европейском регионе, где более 1,33 млн новых случаев заражений за неделю. На 25 октября в Европе заболели более 9,66 миллиона человек и почти 271 тысячи умерли.

Также сложная обстановка в Северной и Южной Америке — там за семь дней выявили более 884 тысяч заразившихся вирусом, а общее число инфицированных превысило 19,7 миллиона и почти 17 тысяч погибли.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 445 тысяч человек, всего их более 8,97 миллиона. Количество умерших превысило 140 тысяч.

По данным Университета Хопкинса, США остаются самой «зараженной» страной в мире — 8 773 407 человек. 7 946 429 — в Индии и 5 439 641 — в Бразилии. Россия занимает четвертую строчку — 1 537 142 зараженных.