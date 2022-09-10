Короля Британии Карла III официально провозгласили главой Канады | 360°

Мир 10 сентября 2022, 23:53 Поделиться Telegram

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Viber Короля Британии Карла III официально провозгласили главой Канады Британского короля Карла III провозгласили новым монархом в Канаде

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Преемника покойной королевы Великобритании Елизаветы II Чарльза, взошедшего на престол под именем Карл III, 10 сентября официально провозгласили новым главой Канады, сообщил ТАСС. Торжественную церемонию прокламации короля транслировали все канадские телеканалы. Она проходила в резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон в Оттаве.

Присутствующий на мероприятии премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписал соответствующий документ. После этого был дан 21 залп из четырех орудий.

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Мать принца Уэльского Чарльза Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Букингемский дворец сообщил, что она мирно покинула этот мир в шотландском замке Балморал. Королева была формальным главой государства в 15 странах, включая Канаду.

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