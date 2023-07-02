02 июля 2023, 12:15
Короля зулусов госпитализировали с подозрением на отравление
Короля зулусов КаЗвелитини экстренно госпитализировали с подозрением на отравление
Короля зулусов 48-летнего Мисузулу КаЗвелитини, который вступил на престол меньше года назад, экстренно госпитализировали по подозрению в отравлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное коммюнике королевской семьи.
Глава администрации королевской семьи Мангосуту Бутелези сообщил, что советник монарха Ксаба, находящийся в гостях, внезапно скончался. Самочувствие КаЗвелитини также ухудшилось, он обратился за медицинской помощью в Эсватини. Семья подозревает, что правителя могли отравить.
Реклама
«Король не стал лечиться в ЮАР на том основании, что оба его родителя лечились в Южно-Африканской Республике и впоследствии умерли», — указано в коммюнике.
Бутелези добавил, что король находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.
КаЗвелитини вступил в права короля зулусов в октябре 2022 года после смерти его отца. За престол развернулась борьба, поскольку на трон претендовали и другие члены королевской семьи.
Король зулусов Гудвилл Звелитини скончался на 72-м году жизни в Южно-Африканской Республике в марте 2021 года. Он умер в больнице, где проходил лечение от диабета. У короля было 28 детей и шесть жен.
Африка
Реклама
Реклама