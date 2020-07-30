Короля Швеции могут отправить в отставку из-за собаки

Хозяев четвероногих расстроило поведение дочери монарха, принцессы Виктории. Несколько месяцев назад она купила не чистопородного пса, а кавапу. Это помесь спаниеля и пуделя. Кавапу считается идеальной комнатной собачкой, ее шерсть не вызывает аллергии.

Тем не менее в Шведском клубе собаководства поступок дочери короля не оценили. Там считают, что Карлу XVI Густаву даже лучше покинуть почетный пост Главного покровителя клуба. Активисты опубликовали открытое письмо, в котором раскритиковали выбор принцессы. По словам представителей организации, они предлагали Виктории породистую собаку, но та отказалась.

Наиболее радикально настроенные собаководы расценили ее поступок как «издевательство».

«Нам очень грустно, что кронпринцесса поддерживает смешанное разведение», — заявили они.

В то же время выбор принцессы поддержала ветеринар с 30-летним стажем Андреа Бевилаква. Она обратила внимание, что именно чистопородные собаки больше подвержены заболеваниям.

Владельцы же дворняжек возмутились требованиями членов клуба и назвали это «собачьим расизмом».