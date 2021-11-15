Кейт Миддлтон выступила вместо королевы Елизаветы II

11 ноября в Британии состоялся День памяти павших. В честь данного праздника королевская семья выходит на балкон Министерства иностранных дел для того, чтобы посмотреть на парадные шествия, а также возложение венков. В этом году королева Елизавета II не смогла принять участие в мероприятии из-за состояния здоровья. Об этом сообщили «Дни.ру».

Причиной отсутствия королевы послужили ее проблемы со здоровьем. Она страдает от проблем со спиной и не может долго стоять. Многие пользователи Сети заявили, что Кейт Миддлтон в этом году достойно проявила себя вместо королевы. На Миддлтон было надето пальто бренда Alexander McQueen в стиле милитари. Кроме того, девушка надела темную шляпу с узкими полями жемчугом и брошью с красными маками.

Многие британцы подчеркнули, что королевская семья выглядела «заплаканной». Несмотря на это, мероприятие прошло хорошо. При этом Кейт Миддлтон держалась достойно и хорошо выглядела во время мероприятия. Некоторые отметили, что женщина является «бриллиантом британской короны».