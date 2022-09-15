Мир 15 сентября 2022, 07:10 Поделиться Telegram

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Viber Королевский лучник упал в обморок рядом с гробом Елизаветы II — видео Daily Mail показал видео, на котором стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II

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Королевский лучник упал в обморок во время дежурства у гроба британской королевы Елизаветы II. Он в числе других стражников нес дежурство в Вестминстерском дворце, где проходит церемония прощания с монархом. Сайт Daily Mail показал видео несчастного случая.

Тело Елизаветы II днем 14 сентября перевезли из Букингемского в Вестминстерский дворец, провели короткую службу с участием членов королевской семьи и поместили на специальный постамент, чтобы британцы могли попрощаться со своим монархом. Гроб круглосуточно охраняют подразделения телохранителей королевской семьи, отдела домашнего хозяйства и надзиратели лондонского Тауэра.

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Один из стражников потерял сознание во время пересменки. Лучник заступил на свой пост, а спустя время упал со ступенек прямо на каменный пол. Охранники бросились ему помочь, а администрация прервала трансляцию церемонии прощания. Причину недомогания не объявили.

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Британцы выстроились в очередь, чтобы воздать дань своей королеве. За ночь через зал прошли тысячи человек. Организаторы церемонии раздали всем специальные браслеты, чтобы можно было ненадолго отойти, поесть и отдохнуть. Стюарды следят за состоянием британцев и, если видят, что кому-то стало плохо, выводят их «на чашечку чая», чтобы вернуть в строй к моменту, когда подойдет их очередь. Вестминстерский дворец закроют в 06:30 (08:30 по московскому времени) 19 сентября, перед похоронами Елизаветы II.

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