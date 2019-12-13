Королевский двор Британии ищет директора по цифровым коммуникациям. Зарплату занижают, зато престижно

«Это средняя зарплата для Великобритании. А учитывая важность этой работы — PR королевы — я бы решил, что сумма занижена и стоит повысить ставки», — заявил Александр Меркурис.

По его словам, Букингемский дворец известен маленькими зарплатами. Такая практика распространена из-за престижности работы. Люди согласны на меньшую зарплату, так как понимают, что такое место работы будет отлично смотреться в резюме. Благодаря этому, в будущем можно будет легко найти высокооплачиваемую работу.

«Несмотря на это, считаю, что за такую работу нужно платить больше. На человеке висит огромная ответственность. Работник в некотором ключе отвечает за связи королевы с общественностью. А такая зарплата вряд ли привлечет настоящих мастеров своего дела. Бесплатные обеды — это замечательно, но вряд ли этого будет достаточно», — добавил адвокат.

Он не считает, что на вакансию откликнется много людей только из уважения, любви и желания поработать с королевской семьей. По словам Меркуриса, в Великобритании сейчас отношение к монархам становится хуже. Все меньше людей восхищается королевой и принцами.

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«Я был бы удивлен, если бы кто-то согласился на эту работу только из-за восхищения семьей. Люди, которые занимаются такой работой, обычно являются очень практичными. И если они и пойдут на эту работу, то потому что захотят ее иметь в своем резюме» — заключил британец.

При этом в объявлении говорится, что сотруднику нужно будет руководить командой по созданию публичного профиля королевской семьи во всех социальных сетях. «Речь идет о том, чтобы никогда не стоять на месте и находить новые способы, чтобы сохранить присутствие королевы в глазах общественности и на мировой арене… Это то, что делает работу исключительной», — сказано в тексте публикации.