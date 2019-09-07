Королевская семья осудила Меган Маркл за решение нанять голливудских пиарщиков

Голливудский агент, юрист и бизнес-менеджер теперь тщательно следят за карьерой супруги британского принца Гарри, а также, как полагают, за выходом первой детской книги Меган.

По словам королевских инсайдеров, по традиции такие вопросы решаются и контролируются только сотрудниками Букингемского дворца.

Поэтому агент Ник Коллинз, бизнес-менеджер Эндрю Мейер и адвокат Рик Дженов консультируют Маркл тайно. Источник из Голливуда сообщил журналистам, что Коллинз фильтрует предложения о сделках и передает их Меган.

В то же время источник, близкий к королевской семье, подтвердил, что участие посторонних фирм в делах Меган «озадачивает».

«Постоянный член королевской семьи, как ожидается, должен доверять эту работу исключительно сотрудникам дворца, которые уравновешивают индивидуальные желания с тем, что более соответствует нуждам династии», — сказал инсайдер.

Напомним, что имя Меган Маркл снова пестрит во всех заголовках после новости о тои, что герцогиня сменила PR-менеджеров. На год жизни во дворце Меган утратила свой имидж и хорошую репутацию. Герцогиня надеется, что соотечественники помогут ей вернуть себе доброе имя.