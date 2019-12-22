Королева Великобритании ушла в отпуск. Она замешивает пудинги и намекает на своего преемника

Перед камерой вместе с королевой позировали ее сын принц Чарльз, внук принц Уильям, правнук принц Джордж. Информагентство назвала это «очевидным сообщением о традициях преемственности в британской королевской семье». Четыре поколения семьи вместе замешивали рождественские пудинги. В центре внимания находился шестилетний принц Джордж.

Агентство сослалось на заявление Букингемского дворца и сообщило, что четверым венценосным особам помогала благотворительная служба и военные ветераны Королевского британского легиона, которому королева оказывает поддержку с 1952 года.

Накануне стало известно, что муж британской королевы 98-летний принц Филипп попал в больницу. Его отвезли из Норфолка в Лондон, где госпитализировали. Сообщалось, что вмешательство медиков не было экстренным. Принцу Филиппу потребовалась помощь врачей для медицинского обследования и лечения одного из существующих заболеваний.