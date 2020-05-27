Королева Великобритании разрешила Борису Джонсону заниматься спортом в Букингемском дворце

Согласно информации британского издания, Джонсон, недавно перенесший коронавирус, получил разрешение на занятия спортом от королевы Великобритании из-за ее обеспокоенности, связанной со здоровьем премьер-министра и безопасностью. Политик любит заниматься спортом и устраивает пробежки в общественных местах.