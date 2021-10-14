Королева Великобритании ответила на письмо из Крыма, пометив его Россией

Королева Великобритании Елизавета II ответила на письмо учащихся Малой академии наук из Севастополя. Пост с фотографией письма разместили в аккаунте учебного заведения в Instagram.

Постом поделились крымские блогеры, не забыв отметить, что королева признала республику.

Письмо английской королеве составили ученики творческого объединения «Занимательный английский». В ходе занятий дети изучили британские города и традиции, а после решили пообщаться с самой главой страны.

Ответ пришел через три месяца. В своем письме Елизавета II поблагодарила за весточку из России и написала, что рада изучению в школах английского языка. А в конверт вложила несколько листовок с информацией о своей семье. С ними ученики ознакомятся на следующих занятиях, когда будут составлять новые послания — уже принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

СМИ тоже обратили внимание на то, что адрес Елизавета II указала именно российский, несмотря на санкции и заявления из Евросоюза о мнимой оккупации.