Королева Великобритании ответила на письмо из Крыма, пометив его Россией
Королева Великобритании Елизавета II ответила на письмо учащихся Малой академии наук из Крыма
Королева Великобритании Елизавета II ответила на письмо учащихся Малой академии наук из Севастополя. Пост с фотографией письма разместили в аккаунте учебного заведения в Instagram.
Постом поделились крымские блогеры, не забыв отметить, что королева признала республику.
Письмо английской королеве составили ученики творческого объединения «Занимательный английский». В ходе занятий дети изучили британские города и традиции, а после решили пообщаться с самой главой страны.
Ответ пришел через три месяца. В своем письме Елизавета II поблагодарила за весточку из России и написала, что рада изучению в школах английского языка. А в конверт вложила несколько листовок с информацией о своей семье. С ними ученики ознакомятся на следующих занятиях, когда будут составлять новые послания — уже принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.
СМИ тоже обратили внимание на то, что адрес Елизавета II указала именно российский, несмотря на санкции и заявления из Евросоюза о мнимой оккупации.