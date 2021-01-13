Лондонский Тауэр сообщил об исчезновении «королевы» воронов крепости Мерлины. Сейчас птиц осталось шесть — по легенде, потеря еще одного ворона приведет к падению не только Тауэра, но и всего Соединенного королевства.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя крепости-музея. В Тауэре предположили, что Мерлина могла погибнуть, потому что не появлялась в крепости уже длительное время.

«Наш очень любимый ворон по имени Мерлина не появлялся в Тауэре уже несколько недель, и продолжающееся отсутствие Мерлины говорит нам о том, что она, возможно, умерла», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что вороны любят летать за пределами крепости, однако они, как и Мерлина, всегда возвращались к смотрителю воронов и его сотрудников, к которым очень привязаны. Там также отметили, что пропавшая птица была «неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов». Если она действительно погибла, ее будет не хватать не только оставшимся птицам, но и всем сотрудникам крепости.

После исчезновения Мерлины в крепости осталось всего шесть воронов. Согласно древней легенде, когда птиц останется меньше шести, Тауэр и все Соединенное королевство падут.