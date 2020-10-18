Королева помиловала убийцу, который остановил террориста на Лондонском мосту

Осужденный на 17 лет за убийство пожарного британец Стивен Галлант выйдет на свободу на 10 месяцев раньше. Его помиловала Елизавета II за то, что мужчина год назад остановил террориста на Лондонском мосту. Галланта тогда отпустили на мероприятие для заключенных.

17 октября Министерство юстиции Великобритании сообщило, что королева прибегла к непопулярной «Королевской прерогативе милосердия» и передала дело Галланта в комиссию по условно-досрочному освобождению. Он выйдет на свободу на 10 месяцев раньше срока. Об этом пишет The Daily Mail.

Теракт на Лондонском мосту произошел 29 ноября 2019 года. Вышедший из заключения Усман Хан привязал к телу муляж бомбы, вооружился двумя ножами и отправился на встречу бывших заключенных в рамках реабилитации. Его приговорили к 16 годам за терроризм, но за хорошее поведение отпустили. Он зарезал двух человек и ранил пятерых.

Галлант тоже был на этой встрече. Он помог остановить Хана, после чего террориста застрелили полицейские. Окончательное решение по уменьшению срока остается за комиссией по условно-досрочному освобождению, но королеве вряд ли откажут.