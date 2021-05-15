Королева красоты стала участницей сопротивления против военных властей в Мьянме

Бывшая модель и королева красоты из Мьянмы Хтар Хтет Хтет призвала жителей страны присоединяться к борьбе с военными властями. Призыв Хтет сопроводила своим фото с винтовкой.

«Каждый должен внести свой вклад в дело победы революции», — написала она на своей странице в Facebook.

Хтет подчеркнула, что совершенно не важно, как будет внесен этот вклад: можно жертвовать деньги демократическому движению, распространять достоверную информацию о положении дел в стране или делать это с оружием в руках.

Еще несколько снимков в полевой экипировке девушка опубликовала у себя в Twitter, процитировав Че Гевару.

«Революция — это не яблоко, которое падает, когда оно созрело. Его нужно заставить упасть. Мы должны победить», — отметила она.

В начале апреля в Мьянме был вынесен первый смертный приговор после захвата власти военными. Военный трибунал приговорил к смертной казни 19 человек за покушение на армейского офицера и убийство его товарища 27 марта.

В ООН назвали 27 марта самым кровавым днем в Мьянме. Организация получала сообщения о том, что военные расстреляли десятки людей, среди убитых были и дети.