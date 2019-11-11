Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона

В День памяти погибших в центре Лондона прошел военный парад. На нем традиционно присутствовала королева Елизавета в сопровождении жены принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз и жены принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.