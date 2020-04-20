Королева Елизавета II проведет день рождения в Zoom

Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 94-й день рождения в необычном формате из-за ситуации с коронавирусом. Чтобы провести праздник родственниками, она проведет видеоконференцию в Zoom.

Елизавета II и ее супруг, 98-летний принц Филипп сейчас находятся в изоляции в Виндзорском замке. Свой 94-й день рождения королева Великобритании отметит 21 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса праздник не смогут посетить другие члены королевской семьи.

Чтобы Елизавета II смогла отметить день рождения с семьей, ее помощники планируют организовать видеозвонки. Так дети, внуки и правнуки смогут поздравить королеву. В Букингемском дворце подчеркнули, что все звонки будут проходить в приватном режиме.

Это не единственное изменение, которое произойдет в привычном праздновании дня рождения Елизаветы II. Она отменила традиционный парад и салюты, которые обычно устраивают в стране 21 апреля. Кроме того, королева велела не вывешивать флаги на государственных зданиях — она отметила, что эти вещи неуместны с сложившейся ситуации. Пандемия коронавируса унесла жизни более чем 16 тысяч жителей Великобритании.

Ранее стало известно, что принц Чарльз переболел коронавирусом. Он смог полностью победить болезнь. Вылечился и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. COVID-19 у него развивался в тяжелой форме, однако врачи смогли вылечить политика.