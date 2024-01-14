Мир 14 января 2024, 17:18 Королева Дании отреклась от престола и передала власть сыну Королева Дании Маргрете II передала власть 55-летнему сыну Фредерику Martin Ziemer/Keystone Press Agency/globallookpress

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Королева Дании Маргрете II отреклась от трона, передав полномочия сыну. Ее правление длилось 52 года. Трансляцию из королевского замка Кристиансборг ведет телеканал Danmarks Radio.

Отречение 83-летней королевы произошло на заседании Государственного совета, в котором участвовали члены правительства, наследный принц и его сын. В это время вокруг дворца собрались более сотни тысяч человек. Новым правителем Дании автоматически стал 55-летний сын королевы — его будут звать Фредерик X. Коронации или помазания нового монарха не будет, поскольку эти традиции не используются с прошлого века.

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Подавляющее большинство датчан высоко оценивают правление Маргрете II. Ее решение отречься от престола является беспрецедентным в новейшей истории страны.

В прошлом году королева отказалась покровительствовать книжной премии имени Ганса Христиана Андерсена. Причиной стал скандал из-за россиянки в жюри.