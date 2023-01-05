Мир 05 января 2023, 23:33 Королева Дании оказалась от покровительства книжной премии из-за россиянки в жюри Королева Дании Маргрете II оказалась от покровительства премии из-за россиянки в жюри Википедия

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Королева Дании Маргрете II отказалась от покровительства книжной премии имени Ганса Христиана Андерсена писателям и иллюстраторам детских книг. Причиной стал спор, разгоревшийся вокруг председателя жюри, сообщило Шведское радио.

Академик Российской академии художеств Анастасия Архипова возглавила жюри премии в сентябре 2022 года. Ее избрали на Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге (IBBY). После этого разгорелся скандал, так как некоторые страны стали требовать ухода россиянки с поста. В числе таких государств оказались Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Эстония и Литва.

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Председатель шведского отделения IBBY Маргарет Ульстрем, назначение Архиповой может омрачить премию. Она призвала международное правление IBBY обратиться к новому председателю жюри и попросить ее уйти в отставку.

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Маргрете II покровительствовала премии Андерсена с 1992 года. Королевский дом объяснил решение монарха появившимися в организации разногласиями. В ответе датскому агентству Ritzaus Bureau представители Маргрете II отметили, что она не может быть частью скандала.