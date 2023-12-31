Мир 31 декабря 2023, 21:51 Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола AFP: королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года РИА «Новости»

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Королева Дании Маргрете II объявила, что отречется от престола в пользу сына кронпринца Фредерика. Об этом написало Agence France-Presse.

«В воскресенье королева Дании Маргрете II объявила, что 14 января она отречется от престола после 52-летнего правления», — написали в агентстве.

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Королева Дании оставит престол своему сыну, кронпринцу Фредерику. Маргрете II дольше всех предшественников правит страной.

Ранее младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри Сассекский заявил, что планирует вернуться на родину вместе с семьей, США для него лишь временное пристанище. Герцог даже намекнул на возможное возвращение в Блайти.