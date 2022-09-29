Королева Дании лишила королевских титулов четырех из восьми внуков | 360°

Мир 29 сентября 2022, 17:31 Поделиться Telegram

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Viber Королева Дании лишила королевских титулов четырех из восьми внуков

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Четверо внуков королевы Дании Маргреты Второй были лишены королевского титула. Теперь они могут называться лишь графами. Об этом написал ОТР.

Оставшиеся четыре внука имеют право называться принцами, сообщило ИА НСН.

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Эксперты считают, что таким решением королева захотела уменьшить проблемы, связанные с последующим наследованием короны. Их списка были исключены даже потенциальные претенденты на престол.

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