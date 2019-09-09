Королева Британии разрешила перенести Brexit на январь

Королева Великобритании Елизавета II санкционировала закон, разрешающий перенос выхода страны из ЕС на несколько месяцев. Между тем премьер-министр Борис Джонсон намерен добиться Brexit 31 октября.

Как сообщило РИА «Новости», после санкционирования со стороны королевы проект получил статус закона. Теперь, если 19 октября, а это через два дня после саммита ЕС, у Британии не будет нового соглашения с союзом, премьер будет обязан просить Брюссель о переносе Brexit на 31 января 2020 года. Исключением может стать только вариант выхода из Евросоюза без соглашения, за что должны проголосовать депутаты.

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Этот законопроект внес лейборист Хилари Бенн. Документ был согласован и утвержден в рекордные сроки: в палате представителей он прошел три чтения за день, а в палате лордов получил одобрение за два дня.

Борис Джонсон подчеркивал, что собирается вывести страну из Евросоюза 31 октября. Он допустил, что может это сделать без соглашения.

Жители Великобритании в ходе референдума в 2016 году проголосовали за выход из состава Евросоюза. После этого решения Дэвид Кэмерон ушел в отставку с поста премьер-министра. Его место заняла Тереза Мэй, однако за три года ей так и не удалось прийти к соглашению между британским правительством и Брюсселем, и в мае она тоже ушла в отставку.