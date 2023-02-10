Мир 10 февраля 2023, 19:22 Король Великобритании оконфузился во время посещения мечети Британский король Карл III пришел в мечеть в Лондоне в дырявых носках РИА «Новости»

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Британский король Карл III пришел в мечеть в Лондоне в неопрятном виде. Он снял обувь и оказался в дырявых носках. Снимки опубликовал Express.co.uk.

Express.co.uk

Монарх вместе с королевой-консорт Камиллой посетили мечеть на улице Брик-Лейн в британской столице 8 февраля. Перед тем как зайти в помещение, им предложили разуться. Когда король снял обувь, он предстал в дырявом носке. По этому поводу в Twitter начались бурные обсуждения. Некоторые выразили свое восхищение тем, что Карл III — «человек из народа».

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«Это жизнь… Вот и все. Большое уважение», — сказал один из пользователей Сети.

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Нашлись и те, кто окрестили дырявый носок «сплошным театром». Юзеры выразили уверенность в том, что король не мог не знать о таком конфузе.

Карл III на престоле находится меньше года, но уже успел попасть в нелепые ситуации. В начале ноября человек из толпы закидал яйцами монарха и его супругу. В этот момент 23-летний парень выкрикивал: «Эта страна была построена на крови рабов!». После случившегося его заключили под стражу, а спустя время выпустили под залог. В декабре короля снова закидали яйцами.