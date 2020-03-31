Король Таиланда уехал в немецкий СПА-отель со своим гаремом
Король Таиланда Рама Х уехал из страны вместе с гаремом из 20 женщин и поселился в СПА-отеле на юге Германии. Об этом сообщила «Экспресс газета».
По данным издания, немецкие чиновники пошли навстречу королю Таиланда и временно разрешили ему реклассифицировать отель как жилой дом. Всю компанию монарха охарактеризовали как «однородную группу, которая не меняет состав».
Женщины, с которыми Рама Х приехал в Германию — это его наложницы и любовницы. По всей видимости, жены короля Таиланда остались дома.