Король Таиланда уехал в немецкий СПА-отель со своим гаремом

По данным издания, немецкие чиновники пошли навстречу королю Таиланда и временно разрешили ему реклассифицировать отель как жилой дом. Всю компанию монарха охарактеризовали как «однородную группу, которая не меняет состав».

Женщины, с которыми Рама Х приехал в Германию — это его наложницы и любовницы. По всей видимости, жены короля Таиланда остались дома.