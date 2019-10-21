Король Таиланда отобрал у своей фаворитки титул и регалии

По данным агентства, сославшегося на пресс-службу двора короля Таиланда, Сининат Вонгваджирапакди нарушила кодекс поведения для придворных. Она позволила себе проявить «нелояльность к королю».

Консортом Вонгваджирапакди стала в июле 2019 года. Это первый случай за последние почти сотню лет, когда в Таиланде у короля появилась официальная фаворитка. Раньше девушка была военной медицинской сестрой, которая позднее выполняла обязанности офицера королевской охраны. Ей был присвоено звание генерал-майора.

Титул фаворитки Сининат был присвоен на торжественной церемонии. Одной из участниц мероприятия была четвертая жена короля Таиланда, с которой брак был зарегистрирован совсем недавно.

Маха Вачиралонгкорн стал королем Таиланда в возрасте 67-лет. Осенью 2016 года умер его отец Пхумипона Адульядета (Рама IX). Он правил страной более 70 лет. Вачиралонгкорн возглавил государство под именем Рамы Х.