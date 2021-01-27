Король Таиланда объявил свою любовницу второй женой в качестве подарка на день рождения

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X объявил второй женой свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. Это произошло через месяц после того, как просочились 1400 голых и полуобнаженных фотографий любовницы короля, которая также известна как Кои.

Король Таиланда устроил церемонию для Сининат в ее 36-й день рождения. Пара была одета в одинаковые костюмы голубого цвета, вместе они выпустили рыбу и птиц на буддийской церемонии в Бангкоке.

Как сообщает издание The Sun, впервые за почти сто лет тайский монарх взял себе вторую супругу, после того как женился на своей четвертой жене 41-летней королеве Сутхиде, генерале армии и бывшей стюардессе.

В 2019 году Сининат была назначена благородным королевским консортом. Через три месяца ее лишили титула и посадили в женскую тюрьму. В сентябре 2020 года ее освободили. Однако в конце 2020 года интимные снимки Сининат попали в британскую прессу. Британский журналист Эндрю Макгрегор Маршалл, кто первый получил шестилетней давности фотографии любовницы короля Таиланда и написал статью о тайской монархии, считает, что Сининат снимала себя сама для Вачиралонгкорна.

Считается, что утечка откровенных фотографий Сининат связана с ожесточенным соперничеством между любовницей короля и его женой.

Сининат в народе Таиланда популярна. Ее называют «принцессой-ангелом». После возвращения из тюрьмы она посещала различные провинции Таиланда, чтобы повысить популярность короля. Ее визиты происходили на фоне многомесячных студенческих протестов, на которых требовали реформировать монархию. В каждом регионе соперница королевы выступала в местной традиционной одежде.