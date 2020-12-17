Король Швеции назвал ошибкой отказ от жесткого локдауна

«Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно», — сказал Карл XVI Густав в ежегодном обращении к шведам.

Отказ от жестких мер привел, по словам короля, к человеческим потерям — большим, чем в соседних странах. Он отметил, что многие граждане Швеции, которые потеряли из-за COVID-19 близких людей и не смогли с ними попрощаться, пережили «тяжелый и травмирующий опыт».

Карл XVI Густав признался, что он боится заболеть COVID-19, особенно когда болезнь в последнее время подбирается к нему все ближе.

В Швеции не вводили жесткий карантин на пике пандемии COVID-19 — в стране работали кафе, рестораны, школы и спортивные залы.

Всего с начала пандемии в Швеции зарегистрировано 357,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 7893 человека. В соседних странах — Дании и Норвегии, где был своевременно введен масочный режим и запрещены массовые мероприятия, цифры меньше в 3–10 раз. Например, в Дании с начала пандемии заразились 124 тысячи человек, а умерли 992, а в Норвегии зарегистрировано 42,3 тысячи случаев, из них смертельных — 402.