Король Саудовской Аравии сменил главу МИД

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Аль-Ассаф назначен на пост государственного министра и члена правительства.

Также монарх снял с должности министра транспорта Набиля аль-Амуди. Вместо него назначен Салех бен Насер аль-Джасер.

Как уточнил ТАСС, аль-Асаф стал главой МИД в декабре 2018 года, сменив на этом посту Аделя аль-Джубейра. Последний стал государственным министром по иностранным делам, продолжив исполнять прежние обязанности, представляя страну на международном уровне.

Королю Салману 83 года. Он взошел на престол и возглавил правительство страны в январе 2015 года, после смерти своего брата, короля Абдаллы.

Во многом политику в королевстве определяет наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. С ним связывают некоторые послабления в королевстве (например, открытие первого в стране кинотеатра в 2018 году), реформы с целью создания современной экономики, не ориентированной на экспорт нефти, а также преследование инакомыслящих.