Король Саудовской Аравии после операции самостоятельно покинул больницу. Видео

84-летний король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выписан из больницы. Медучреждение правитель покинул самостоятельно.

Видео опубликовал местный МИД.

По данным саудовского информационного агентства SPA, король прошел успешное лечение. Ему провели операцию на желчном пузыре.

На просшло неделе стало известно, что саудовский монарх попал в больницу. Около недели он находился под наблюдением врачей.

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал королем в начале 2015 года. До этого он находился посту министра обороны королевства.