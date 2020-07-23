Король Саудовской Аравии перенес операцию

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд попал в больницу, где ему удалили желчный пузырь. Операция прошла успешно, однако пока он находится под наблюдением врачей.

Монарха госпитализировали в понедельник, 20 июля.

«Хранителю двух исламских святынь была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведет некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов», — сообщил МИД Саудовской Аравии в Twitter со ссылкой на канцелярию короля.

84-летний Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал королем Саудовской Аравии в начале 2015 года. До этого он занимал пост министра обороны королевства. Его предшественник Абдалла ибн Абдель-Азиз ас-Сауд в январе 2015 года умер от пневмонии. Ему было 90 лет.