Король Саудовский Аравии встретился с директором ЦРУ

Саудовское агенство отметило, что стороны обеих стран на встрече обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес». Однако конкретной информации о темах разговора пока нет.

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На встречу также приехали министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и посол США в королевстве Джон Абизаид.

Ранее президент России Владимир Путин приезжал с официальным визитом в Эр-Рияд.