Король Саудовский Аравии встретился с директором ЦРУ
Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд встретился с лидером Центрального разведывательного управления США Джиной Хаспел, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Saudi Press Agency.
Саудовское агенство отметило, что стороны обеих стран на встрече обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес». Однако конкретной информации о темах разговора пока нет.
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На встречу также приехали министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и посол США в королевстве Джон Абизаид.
Ранее президент России Владимир Путин приезжал с официальным визитом в Эр-Рияд.