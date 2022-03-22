Король Норвегии Харальд V заболел коронавирусом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство Associated Press.

«Его Величество Король сдал положительный тест на коронавирус», — рассказали в королевском доме.

На данный момент королю 85 лет. При этом болезнь протекает в легкой форме, так как мужчина поставил три дозы вакцины от COVID-19.

Сейчас правитель планирует на несколько дней воздержаться от исполнения обязанностей. Все функции монарха временно будет выполнять сын и наследник престола принц Хокон.