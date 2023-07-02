Мир 02 июля 2023, 00:08 Король Нидерландов Виллем-Александр извинился за рабовладельческое прошлое страны РИА «Новости»

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Король Нидерландов Виллем-Александр перед собравшимися в парке Амстердама извинился за роль, которую в прошлом страна сыграла в работорговле. Речь монарха транслировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Король попросил прощения за то, что его предки в свое время не выступили против рабовладельческой системы.

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Выступление короля Виллема-Александра приурочено к празднованию 150-летия со дня отмены рабства в бывших голландских колониях. В течение года в Нидерландах и из бывших колониях пройдут памятные мероприятия.

Все ныне живущие бывшие президенты Соединенных Штатов, за исключением Дональда Трампа, являются прямыми потомками рабовладельцев. В их же числе — не менее 100 представителей конгресса последнего созыва, в том числе республиканец Линдси Грэм и демократ Элизабет Уоррен.