Король Карл III провел первую встречу с правительством Великобритании | 360°

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10 сентября 2022, 20:38

Король Карл III провел первую встречу с правительством Великобритании

Король Великобритании Карл III провел первую встречу с кабмином страны

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Встреча нового короля Великобритании Карла III с премьер-министром Лиз Трасс и членами правительства страны прошла в субботу, 10 сентября в первый раз. Как сообщил телеканал Sky News, глава государства принял министров в зале Букингемского дворца.

На встрече кроме короля также присутствовала королева-консорт Камилла, канцлер казначейства Надим Захави, министр иностранных дел Суэлла Браверман, а также глава палаты общин Пенни Мордонт.

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Церемония провозглашения нового монарха Великобритании прошла в и в субботу, 10 сентября на заседании Совета престолонаследия в Лондоне. Карл III сменил на посту главы государства свою мать, королеву Елизавету II, которая умерла в возрасте 96 лет.

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Как сообщил сайт kp.ru, Карла II официально провозгласили новым монархом Канады. Церемония прошла в резиденции генерал-губернатора Мэри Саймон в Оттаве. Документ о признании нового короля подписал премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор. После церемонии в честь нового главы государства четыре пушки провели 21 выстрел.

Великобритания

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