Мир 25 декабря 2022, 04:40 Король Испании назвал конфликт на Украине причиной энергетического кризиса в стране Король Испании Филипп VI счел конфликт на Украине причиной энергетического кризиса РИА «Новости»

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Украинский конфликт привел к энергетическому кризису в Испании, оказав глубокое влияние на экономику. Об этом в рождественском обращении к нации заявил король страны Филипп VI. Его слова привело издание El Pais.

«Боевые действия [на Украине] оказали глубокое влияние на экономику, что выразилось в повышении цен на продукты питания, отопление, электричество или бензин», — сказал испанский король.

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Он добавил, что некоторые семьи теперь зависят от постоянной поддержки местных властей. Руководство страны пытается смягчить экономические и социальные последствия нынешней ситуации.

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Филипп VI призвал не закрывать глаза на неопределенность, возникшую в последнее время. Он отметил, что ситуация вокруг Украины затронула и вопрос безопасности королевства. Местным жителям, как подчеркнул Филипп VI, не стоит поддаваться пессимизму, так как испанское общество в силах преодолеть все проблемы.

Испания присоединилась к введенным против России санкциям после начала спецоперации на Украине. Также власти страны неоднократно отправляли украинской армии оружие.